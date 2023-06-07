В США заявили об извлечении уроков из боев на Украине

ВВС США заявили об узвлечении уроков о логистике и ПВО из боев на Украине

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун заявил, что Министерство обороны страны извлекает уроки при анализе боевых действий на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время видеосеминара американского Института аэрокосмических исследований Митчелла, пишет ТАСС .

По словам генерала, наблюдая за течением специальной военной операции на Украине, американские военные анализируют вопросы, связанные с логистикой, сбором разведывательных данных, установлением превосходства в воздухе и применением средств противовоздушной обороны (ПВО).

Браун рассказал, что США уже уяснили «несколько вещей». «Одна состоит в том, что конфликты обычно продолжаются дольше, чем прогнозирует большинство людей», — заявил он, отметив также важность «превосходства в воздухе».

В заключение американский генерал сообщил, что Пентагон следит за применением Вооруженными силами Украины средств ПВО, уделяет внимание «цепочками поставок, военно-промышленной базой и боеприпасами».

В мае президент Соединенных Штатов Джо Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли и назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего.