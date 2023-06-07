Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 7 июня 2023Мир

Япония выразила озабоченность в связи с совместными полетами России и Китая

Генсек правительства Японии заявил об озабоченности из-за полетов самолетов России и КНР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Токио выразил России и Китаю по дипломатическим каналам свою озабоченность страны из-за облета российских и китайских самолетов 6 и 7 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что четыре бомбардировщика совершили совместный полет над Японским и Восточно-Китайским морями 6 июня. «Частые полеты стратегических бомбардировщиков обеих стран вблизи нашей страны — это откровенная демонстрация в наш адрес и вызывает серьезную озабоченность с точки зрения безопасности», — заключил он.

Мацуно рассказал, что 7 июня службы Японии также зафиксировали совместный полет стратегических бомбардировщиков Москвы и Пекина.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что два китайских бомбардировщика H-6 и два российских Ту-95 совершили 6 июня совместный полет над Японским морем и вместе направились в сторону Восточно-Китайского моря. Отмечается, что в ходе полета воздушное пространство Японии нарушено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    Стало известно о готовности Месси выступать за «Барселону» бесплатно
    Минобороны заявило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске
    ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.