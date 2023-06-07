Япония выразила озабоченность в связи с совместными полетами России и Китая

Генсек правительства Японии заявил об озабоченности из-за полетов самолетов России и КНР

Токио выразил России и Китаю по дипломатическим каналам свою озабоченность страны из-за облета российских и китайских самолетов 6 и 7 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что четыре бомбардировщика совершили совместный полет над Японским и Восточно-Китайским морями 6 июня. «Частые полеты стратегических бомбардировщиков обеих стран вблизи нашей страны — это откровенная демонстрация в наш адрес и вызывает серьезную озабоченность с точки зрения безопасности», — заключил он.

Мацуно рассказал, что 7 июня службы Японии также зафиксировали совместный полет стратегических бомбардировщиков Москвы и Пекина.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что два китайских бомбардировщика H-6 и два российских Ту-95 совершили 6 июня совместный полет над Японским морем и вместе направились в сторону Восточно-Китайского моря. Отмечается, что в ходе полета воздушное пространство Японии нарушено не было.