В Новой Каховке ВСУ сбросили на спасателей взрывное устройство

В Новой Каховке при эвакуации граждан ВСУ сбросили на спасателей взрывное устройство

Во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на спасателей самодельное взрывное устройство. Об этом мэр города Владимир Леонтьев сообщил в эфире Первого канала.

Он уточнил, что инцидент произошел 6 июня. По его словам, украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на людей, которые занимались вывозом населения с подтопленных территорий. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа заявили, что после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции уровень воды в Новой Каховке продолжил спадать.