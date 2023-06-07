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12:11, 7 июня 2023Бывший СССР

В Новой Каховке ВСУ сбросили на спасателей взрывное устройство

В Новой Каховке при эвакуации граждан ВСУ сбросили на спасателей взрывное устройство

Фото: Reuters

Во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на спасателей самодельное взрывное устройство. Об этом мэр города Владимир Леонтьев сообщил в эфире Первого канала.

Он уточнил, что инцидент произошел 6 июня. По его словам, украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на людей, которые занимались вывозом населения с подтопленных территорий. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа заявили, что после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции уровень воды в Новой Каховке продолжил спадать.

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    Алевтина Запольская
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