Уровень воды в Новой Каховке после разрушения дамбы ГЭС начал спадать

Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС продолжил спадать

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области продолжил спадать. Об этом в среду утром сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в сообщении властей.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что уровень воды в городе Голая Пристань начал резко расти. Он отметил, что ситуация в городе стала ухудшаться к вечеру вторника, 6 июня. Очевидцы также сообщали, что в Голой Пристани вода уже есть во дворах ближайших к реке улиц, затоплен парк. Кроме того, в селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза, а у некоторых жителей затопило гаражи.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

В поселке Корсунка под Новой Каховкой эвакуировали 17 человек с крыш затопленных домов. Также известно как минимум о 1335 домах, затопленных на правом берегу Днепра.