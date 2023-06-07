В России выходили найденного в тундре детеныша овцебыка и сняли его на видео

Освоившегося после перевозки из тундры в зоопарк детеныша овцебыка сняли на видео

Сотрудники красноярского зоопарка выходили детеныша овцебыка, найденного в тундре рядом с телом матери. Видеозапись с освоившимся на новом месте животным опубликовал Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, как овцебык пьет молочную смесь и дает себя погладить одному из работников зоопарка.

Детеныша спасли в мае. Его обнаружили работники одного из расположенных на Таймыре промышленных предприятий. Оставшийся без материнского молозива, молодой овцебык не выжил бы в дикой природе. По доставлении в безопасное место его накормили и отогрели. Позднее было принято решение перевезти животное в Красноярск.

Ранее в Мурманской области сняли на видео белого медведя, который прогуливался вдоль трассы. Запись обрывается, как только полярный хищник приближается к снимавшим его людям.

