Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?

«Миссис Россия — 2023» Наталья Оскар заявила, что ей нет дела до хейтеров

Представительница Дальнего Востока Наталья Оскар, которая получила титул «Миссис Россия — 2023», опровергла обвинения критиков в использовании пластической хирургии и заявила, что ей нет дела до хейтеров. Об этом сообщает «СтарХит».

Во вторник, 6 июня, в Москве состоялась церемония награждения конкурса красоты «Миссис Россия — 2023», на котором Наталья Оскар была признана победительницей. Победа дает ей право выбора участия в любом международном конкурсе.

Критика и скандал

Помимо поздравлений, которые пишут новой обладательнице титула зрители, женщина начала получать сообщения и от негативно настроенных пользователей. Их возмутило, что опубликованные в личном блоге победительницы снимки не похожи на фотографии, сделанные в момент награждения, и они обвинили Оскар в чрезмерном использовании фоторедакторов и пластической хирургии. В комментариях к новостям о выигрыше россиянку атаковали многочисленные тролли, не стесняясь в выражениях.

О победе Оскар высказались и некоторые инфлюэнсеры. Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале отметила, что «никогда не понимала смысла этого конкурса среди взрослых девушек». Ее коллега Ида Галич также в Telegram и вовсе призвала отменить конкурсы красоты, потому что, по ее мнению, это поощрение человека за то, что он выиграл в генетическую лотерею.

«Ну простите, хейтить можно сколько угодно»

В ответ победительница заявила, что стройность фигуры и свежесть лица — результат самодисциплины. «Два-три раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Только на конкурсе начала питаться так, как, наверное, нельзя. Потому что нужно было много энергии, калорий. Но с сегодняшнего дня снова придерживаюсь правильного питания, никакого сахара. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле — здоровый дух», — пояснила она. Женщина отметила, что ей нет дела до хейтеров.

Мне все равно, это их мнение. Они имеют на него право. Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой. Знаю, что ответственно готовилась ко конкурсу и потратила много усилий. Мы спали по два часа в сутки. Многие участницы уставали, но я подходила и говорила: «Девочки, мы такой длинный путь проделали. Не вздумайте сдаваться! Надо дойти до конца» Наталья Оскар «Миссис Россия — 2023»

Она рассказала, что другие участницы поблагодарили ее за мотивацию и вдохновение. «Мы все очень благодарны конкурсу, потому что это большая трансформация, работа над собой, над выносливостью. Конечно, целый день на каблуках, спать по несколько часов, а затем с утра до полуночи стоять на репетициях… Ну простите, хейтить можно сколько угодно. Попробуйте пройти этот путь сами!» — подчеркнула она

Кто такая Наталья Оскар?

Оскар строит карьеру певицы. В 2019 году она принимала участие в конкурсе «Королева Дальнего Востока», в котором завоевала номинацию «Королева Fashion». В 2022 году Оскар получила приглашение на «Миссис Россия — 2023» прямо во время своего сольного концерта.

Теперь победительница будет готовиться к международному конкурсу «Миссис мира». Она заявила, что считает своим долгом сделать все возможное, чтобы вернуться с победой.

Я преподаватель английского языка, мое представление было на английском, что было большим плюсом для участниц. В этом году в жюри была "Миссис мира — 2022" Саргам Кушал. Шла трансляция по всему миру на русском и английском языках. Мне интересно, какие этапы на международном конкурсе. Члены жюри говорили, что всероссийский — самый сложный. Поэтому я в любом случае достойно представлю свою страну. Я уже начала писать песню на английском языке. Думаю, что она тоже пришла ко мне не просто так

«Миссис мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года.

Ранее участница конкурса красоты «Миссис Вселенная» Яна Барвичуте рассказала, что организаторы раздавали призовые места за взятки. При этом честная победа в конкурсе была исключена, поскольку организаторы якобы уже решили, кому достанется корона.