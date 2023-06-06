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10:29, 6 июня 2023Из жизни

Выбрана самая красивая замужняя женщина России

Титул «Миссис Россия — 2023» получила Наталья Оскар с Дальнего Востока

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Об этом сообщает ТАСС.

Оскар была выбрана самой красивой замужней женщиной России и получила главный титул «Миссис Россия — 2023», а Алиса Голубева из Новосибирска стала «Миссис Россия мира — 2023». Ведущий конкурса Валентин Форостяный пояснил, что победа Оскар дает ей право выбора участия в любом международном конкурсе. Голубева сможет представлять страну на международном уровне — в конкурсе «Миссис мира — 2023».

Жюри присудило победу в номинации «Миссис супермодель России» Екатерине Кудрявцевой, «Миссис женщина Вселенной» стала Валентина Шаталова, а титул «Миссис Россия мира классик» получила Олеся Миронова. Победа в номинации «Миссис Россия Европа» досталась Юлии Шевченко, а титул «Миссис Россия Вселенная» — Алене Ярославцевой. «Бабушкой России» жюри признало Ольгу Бурханову, «Миссис Россия Grand» — Татьяну Другову, а Светлана Котлова стала «Достоянием России».

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Кроме того, в номинации «Достояние России» призы получили многодетные мамы, которые стали финалистками конкурса. Анастасия Саркисян получила приз зрительных симпатий.

Финалистками конкурса в этом году стали 83 жительницы различных регионов России, самой старшей из которых — 62 года. В конкурсе могут принимать участие все замужние гражданки России не моложе 18 лет. Наличие детей у участниц приветствуется. Конкурсантки не должны иметь видимых шрамов и татуировок и не должны иметь опыта участия в фотосессиях и видеосъемках порнографического содержания. Участницы «Миссис Россия» не могут находиться под уголовным и административным преследованием со стороны России и других государств.

«Миссис Россия мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года.

Ранее сообщалось, что завоевавшая титул «Миссис Вселенная» россиянка Елена Максимова рассказала о том, как проходил конкурс. Она отметила, что к участницам из России было хорошее отношение.

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    Алиса Дмитриева
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