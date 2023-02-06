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10:17, 6 февраля 2023Из жизни

«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе

Победительница «Миссис Вселенная» Максимова: к участницам из России отношение было хорошее

Фото: @mrs_world_russia

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная» россиянка Елена Максимова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о том, как проходил конкурс. Победительница отметила, что к участницам из России было хорошее отношение.

5 февраля стало известно, что победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» стала уроженка Удмуртии Елена Максимова. Представительница России завоевала этот титул впервые за историю конкурса.

К участницам из России отношение было хорошее. Дискриминации не было

Елена Максимовапобедительница «Миссис Вселенная»

Максимова сообщила, что не ожидала победы в конкурсе. «Как такое можно ожидать», — добавила она.

Также победительница «Миссис Вселенная» рассказала, что конкурс состоял из нескольких этапов. «Был форум "Домашнее насилие", выход в национальном костюме и в вечернем платье», — поделилась девушка.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что пока не готова второй раз участвовать в конкурсе международного уровня. «Надо немного отдохнуть», — заключила завоевавшая титул россиянка.

Елена Максимова родилась в Удмуртии. Она владеет сетью языковых центров в Ижевске. Победительница международного конкурса воспитывает двоих детей, любит путешествовать. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия — Вселенная».

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Алена Шевченко
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