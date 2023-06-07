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11:04, 7 июня 2023Экономика

В России резко выросло число фирм-однодневок

ЦБ: после запуска антиотмывочной платформы в России на 15% выросло число фирм-однодневок

Фото: Scott Graham / Unsplash

После запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка в России на 15 процентов выросло число новых юрлиц. Сейчас в стране ежедневно открывается около тысячи компаний — до половины из них могут быть причастны к обналичиванию в качестве фирм-однодневок, предупреждает директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский в разговоре с РБК.

Речь идет о технических компаниях, которые регистрируют те, кто специализируется на отмывании и обналичивании денег. «Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — указал Ясинский. Однако платформа, по его словам, быстро реагирует на появление таких фирм и лишает их доступа к стандартным банковским услугам.

Российские банки подключились к ЗСК с 1 июля 2022 года. Платформа позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей в части проведения подозрительных транзакций (обналичивание или отмывание денег). Клиенты делятся на три группы риска по принципу светофора: «красные» с высоким уровнем риска, «желтые» со средним и «зеленые» с низкими. Контроль за проведением платежных операций ужесточается в зависимости от того, насколько высокие риски.

В конце марта регулятор сообщил, что за последние месяцы антиотмывочная платформа спасла от вывода в тень 50 миллиардов рублей. С момента запуска системы, известной также как «светофор», кредитные организации стали отказывать клиентам высокого, или «красного», уровня риска в проведении операций в четыре раза чаще. «Зеленым» клиентам, наоборот, стали блокировать трансакции на 30 процентов реже.

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    Мария Грушко
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