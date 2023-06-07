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19:53, 7 июня 2023Бывший СССР

Зеленский обрушился с критикой на ООН и Красный Крест

Зеленский заявил о разочаровании реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) из-за их реакции на разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и последовавшего за ним наводнения. Об этом сообщает Bild.

По словам Зеленского, представители организаций не приехали в зону ЧП, несмотря на то, что катастрофа произошла еще вчера. «Их там нет!» — отметил он.

Красный Крест и ООН, считает президент, должны быть первыми, кто приходит на помощь людям. Он также заявил, что глубоко разочарован реакцией организаций на произошедшее. По словам Зеленского, если она и была, то она была «очень дипломатичной».

Ранее Международный комитет Красного Креста отреагировал на разрушение плотины Каховской ГЭС, назвав его одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года.

В ООН сообщили, что в Херсон прибыли сотрудники организации, в настоящее время они оценивают ситуацию с разрушением станции. На месте также присутствуют члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.

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    Алевтина Запольская
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