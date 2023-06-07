Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:21, 7 июня 2023Путешествия

Случайно объявившие тревогу в аэропорту Москвы пилоты напугали его работников

Mash: афганские пилоты случайно объявили тревогу в Шереметьево и напугали его работников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пилоты самолета Boing 737 из Афганистана случайно объявили тревогу в московском аэропорту Шереметьево и напугали его работников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что борт из Кабула сел на взлетно-посадочную полосу в столичной авиагавани и долго не освобождал ее. В это время в самолете находились 44 пассажира и семь членов экипажа.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Спустя некоторое время афганцы активировали код «Зеленый», который обычно предупреждает об аварийном происшествии на земле. Сотрудники службы безопасности аэропорта начали опасаться, что в самолете произошел захват заложников. «Думали, теракт на борту, оказалось — рассеянные пилоты», — говорится в сообщении.

По данным источника, афганцы просто не знали, что полосу надо освобождать. Работники воздушной гавани разобрались в случившемся, спокойно отогнали лайнер и сняли тревогу.

Ранее в июне самолет авиакомпании AirIndia, следовавший из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами
    Захарова сравнила Украину в будущем с «Талибаном» и ИГИЛ
    В Подмосковье трое мужчин избили своего соседа и изнасиловали его жену
    Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
    Тренер назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях
    Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление
    Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР
    Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой
    Баста назвал Скриптонита алкоголиком
    Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.