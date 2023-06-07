Случайно объявившие тревогу в аэропорту Москвы пилоты напугали его работников

Mash: афганские пилоты случайно объявили тревогу в Шереметьево и напугали его работников

Пилоты самолета Boing 737 из Афганистана случайно объявили тревогу в московском аэропорту Шереметьево и напугали его работников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что борт из Кабула сел на взлетно-посадочную полосу в столичной авиагавани и долго не освобождал ее. В это время в самолете находились 44 пассажира и семь членов экипажа.

Спустя некоторое время афганцы активировали код «Зеленый», который обычно предупреждает об аварийном происшествии на земле. Сотрудники службы безопасности аэропорта начали опасаться, что в самолете произошел захват заложников. «Думали, теракт на борту, оказалось — рассеянные пилоты», — говорится в сообщении.

По данным источника, афганцы просто не знали, что полосу надо освобождать. Работники воздушной гавани разобрались в случившемся, спокойно отогнали лайнер и сняли тревогу.

Ранее в июне самолет авиакомпании AirIndia, следовавший из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

