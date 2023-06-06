Летевший в США самолет резко сменил курс и приземлился в России

Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет резко сменил курс и приземлился в Магадане

Самолет авиакомпании AirIndia, направлявшийся из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел утром во вторник, 6 июня, в 9:30 (мск) с пассажирским лайнером Boeing 777, летевшим из Дели в Сан-Франциско. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Спустя примерно 25 минут командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку на запасном аэропорту — в Магадане. Отмечается, что экипаж самолета сигнал бедствия не объявлял. Борт благополучно приземлился в 11:40 (мск).

Ранее в июне направлявшийся в Сочи самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и вернулся из-за проблем с двигателем. Ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в популярный курортный город из Сургута. Отмечается, что после взлета в воздушном судне сработала индикация температурного режима двигателя, вследствие чего пилоты решили выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

