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13:04, 7 июня 2023Путешествия

Главный российский лоукостер запустил распродажу билетов в Турцию

«Победа» начала продавать авиабилеты по всем направлениям Турции со скидками 15 процентов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Авиакомпания «Победа» запустила летнюю распродажу авиабилетов по всем направлениям Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Главный российский лоукостер начал продавать билеты со скидками 15 процентов по специальному промокоду. Отмечается, что акция действует с 7 по 9 июня включительно, а период перелета — с 8 июня по 31 августа.

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Туристам предлагают забронировать билеты из Москвы в Аланью, Даламан, Бодрум, Стамбул, Анталию. Кроме того, путешественники могут попасть со скидками в Стамбул из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда. Добраться дешево до Анталии также можно из Махачкалы, Казани, Владикавказа, Волгограда, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Ранее стало известно, что новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх 16 июня. Вылеты в Египет будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

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    Зарина Дзагоева
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