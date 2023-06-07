Главный российский лоукостер запустил распродажу билетов в Турцию

«Победа» начала продавать авиабилеты по всем направлениям Турции со скидками 15 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила летнюю распродажу авиабилетов по всем направлениям Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Главный российский лоукостер начал продавать билеты со скидками 15 процентов по специальному промокоду. Отмечается, что акция действует с 7 по 9 июня включительно, а период перелета — с 8 июня по 31 августа.

Туристам предлагают забронировать билеты из Москвы в Аланью, Даламан, Бодрум, Стамбул, Анталию. Кроме того, путешественники могут попасть со скидками в Стамбул из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда. Добраться дешево до Анталии также можно из Махачкалы, Казани, Владикавказа, Волгограда, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Ранее стало известно, что новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх 16 июня. Вылеты в Египет будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево два раза в неделю — по вторникам и пятницам.