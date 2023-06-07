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16:19, 7 июня 2023Мир

Польша депортировала выдававшего себя за экс-сотрудника ФСБ россиянина

Польша депортировала россиянина, выдававшего себя за экс-сотрудника контрразведки ФСБ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Польши депортировали россиянина, выдававшего себя за экс-сотрудника контрразведки ФСБ России. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что россиянина зовут Эмран Наврузбеков. «Глава Управления по делам иностранцев вынес в отношении него решение об отказе во въезде в Польшу, а также запрете на пребывание в Шенгенской зоне», — рассказал он. Отмечается, что пребывание россиянина в Польше угрожало государству.

По словам Жарина, Наврузбеков приехал в Польшу в качестве беженца и заявлял, что служил в контрразведке ФСБ в Дагестане и осведомлен о работе российских силовых структур. Позже стало известно, что эта информация ложна. «Предоставленные им биографические данные, описанный им профессиональный путь, представленные им сведения о действиях России на Кавказе, оказались непоследовательными, а во многих местах также неверными или не поддающимися проверке», — передал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) начала расследование против Польши из-за закона о создании комиссии по расследованию «российского влияния». Она запустила процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям.

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    Виктория Кондратьева
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