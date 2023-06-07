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14:04, 7 июня 2023Мир

ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши

ЕК начала расследование против Польши из-за закона о комиссии по изучению влияния России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование против Польши из-за закона о создании комиссии по расследованию «российского влияния». Об этом в среду, 7 июня, рассказал заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис, пишет ТАСС.

По его словам, Еврокомиссия запустила процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям.

В конце мая сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния в стране за последние 15 лет. В частности, она должна будет сосредоточиться на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.

При этом общественность Польши выразила недовольство созданной комиссией, поскольку она может помешать потенциальному участию в выборах президента некоторых политиков, в том числе бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску.

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