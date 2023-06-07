Девушка оригинально разыграла позвонившего ей мошенника

Актриса дубляжа Картер разыграла позвонившего ей мошенника, притворившись автоответчиком

Актриса дубляжа Кэт Картер опубликовала в TikTok ролик, в котором оригинально разыграла позвонившего ей мошенника. Девушка притворилась автоответчиком, после чего злоумышленник растерялся и закончил разговор.

«Запутала спамера», — подписала Картер ролик. В начале ролика актриса дубляжа сказала голосом, имитирующим автоответчик в банке: «Здравствуйте, чем я могу помочь?» В ответ мошенник заявил, что у нее кредиторская задолженность.

«Кредиторская задолженность? Пожалуйста, подождите пару минут», — обратилась девушка к спамеру. Затем она сделала вид, что перевела звонившего мошенника в отдел продаж. «С вами говорит отдел продаж. Чем я могу вам помочь?» — добавила она, после чего мужчина завершил звонок.

В комментариях под постом пользователи восхитились голосом актрисы дубляжа. Многие отметили, что автору ролика стоило также включать музыку, когда она просила звонившего подождать на линии. Другие также пошутили, что теперь не смогут доверять автоответчикам и будут подозревать, что с ними разговаривает настоящий человек.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как оригинально разыграл учительницу английского языка, которая тайно употребляла во время занятий алкоголь, налитый в бутылку из-под ополаскивателя для полости рта. Он признался, что заменил спиртное на настоящий ополаскиватель.