Бывший вице-премьер Крыма получил условный срок за многомиллионное мошенничество

Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали 4 года условно за мошенничество на 57 млн рублей

Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова приговорили к четырем годам лишения свободы условно за хищение из бюджета путем мошенничеств 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Симферополя

Кабанов признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенного группой лиц в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ, ему назначен штраф на 200 тысяч рублей. Кроме того, бывший министр строительства региона Михаил Храмов также был осужден по данной статье. Он получил три года условно и 150 тысяч рублей штрафа.

Экс-чиновников задержали в сентябре 2021 года. Их обвинили в многомиллионных хищениях при строительстве водовода, являющегося объектом Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Сообщение об отставке Евгения Кабанова было опубликовано на сайте парламента 22 сентября 2021 года. 24 сентября его отставку согласовал парламент Республики, а позже принял глава региона Сергей Аксенов. В отличие от Кабанова, Михаил Храмов покинул свой пост добровольно, однако, по версии следствия, он был сообщником вице-премьера.