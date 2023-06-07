Россиян предупредили о наказании за кошение газона на даче

Юрист Коломийцев: за кошение газона и другие шумные работы на даче можно получить штраф

За кошение газона и другие шумные работы на даче в неположенное время россияне могут получить штраф. О наказаниях за привычные виды деятельности на загородном участке предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишут «Аргументы и Факты».

По словам эксперта, допустимое время для шумных работ устанавливается региональным законодательством. Так, в Московской области в рабочие дни на дачах нужно соблюдать тишину с девяти часов вечера до восьми часов утра, а по выходным — с десяти часов вечера до десяти утра. Нарушителям придется заплатить от 1000 до 3000 рублей.

Коломийцев напомнил, что к ответственности дачников могут также привлечь за сжигание мусора. Чтобы избежать наказания, необходимо делать это в металлических бочках, расчистить территорию в радиусе десяти метров от конструкции и окопать ее минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров. Кроме того, по новым правилам, расстояние до ближайших построек в таком случае должно быть не менее 50 метров, до деревьев лиственных пород — не менее 30 метров, а до хвойных — не менее 100 метров. Тем, кто не соблюдает нормы, грозит штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.

На даче также запрещено мыть автомобили. По словам экспертов, с такой жалобой в местную администрацию или правоохранительные органы могут обратиться соседи. После специалисты проведут проверку и вынесут постановление о совершении административного правонарушения. За мойку или ремонт автомобиля на участке нарушителям придется заплатить от 3000 до 5000 рублей штрафа.