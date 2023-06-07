Эрдоган позвонил Путину и обсудил взрыв на Каховской ГЭС

Эрдоган предложил Путину создать комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил создать международную комиссию для расследования взрыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений [о настоящих причинах инцидента]. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом», — говорится в сообщении.

Ранее подобную инициативу Эрдоган также озвучил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента были повреждены задвижки, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению. Десятки населенных пунктов затоплены, гидротехнический объект продолжает разрушаться. Украинские власти обвиняют в произошедшем Москву, она свою вину отрицает и, в свою очередь, считает причастным к взрыву ГЭС Киев.