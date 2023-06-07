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13:11, 7 июня 2023Наука и техника

Шойгу оценил эффективность российских систем ПВО

МО РФ: системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность в зоне спецоперации
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Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram по итогам проверки главой ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Глава концерна Ян Новиков доложил министру, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика. Отмечается, что комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300, С-400 и С-350 демонстрируют высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

«Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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    Даниил Иринин
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