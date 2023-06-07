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08:00, 8 июня 2023Экономика

Российский бизнес стал тратить на зарплаты на треть больше

«Работа.ру»: за год траты российского бизнеса на выплату зарплат увеличились на 30%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2023 году траты российского бизнеса на выплату зарплат заметно выросли, показало исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

В майском исследовании приняли участие более 400 представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех регионов России. Как показал опрос, больше половины компаний (55 процентов) увеличили расходы на зарплаты сотрудников. Из этих респондентов 90 процентов тратят на зарплаты на треть (30 процентов) больше, чем в 2022 году.

Также выросли расходы бизнеса на поиск и найм персонала — об этом заявили 38 процентов участников опроса. Еще треть участников исследования (31 процент) стали тратить на производственное оборудование и материалы до 20 процентов больше.
21 процент представителей бизнеса признали, что увеличили расходы на маркетинг и рекламу, а 18 процентов — на обучение и развитие сотрудников. Еще 13 процентов российских компаний обратили внимание на рост трат на офисные пространства, а 9 процентов — на оборудование.

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Каждый пятый работодатель (20 процентов) заявил, что не увеличивал расходы в этом году. Прочим пришлось сократить траты: больше всех (24 процента) урезали расходы на проведение корпоративов. Также компании стали экономить на маркетинге и рекламе (14 процентов), офисах и обучении (8 процентов), зарплатах сотрудников (7 процентов) и найме персонала (6 процентов).

Как показал опрос «Работа.ру», с начала 2023 года у востребованных специалистов на рынке труда почти на четверть выросли зарплатные предложения. Среди профессий с наиболее выросшими средними зарплатами назвали поваров и пекарей — их возможный доход увеличился на 23 процента, до 49 тысяч рублей. Зарплата, которую предлагали с января по март токарям, увеличилась на 22 процента, до 87 тысяч рублей. У курьеров возможный доход поднялся на 19 процентов, до 79 тысяч рублей.

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    Вячеслав Агапов
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