В России назвали профессии с наиболее выросшими зарплатными предложениями

«Работа.ру»: с начала 2023 года зарплатные предложения у поваров и пекарей выросли на 23%

С начала 2023 года у востребованных специалистов на рынке труда почти на четверть выросли зарплатные предложения. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщает РБК.

Среди профессий с наиболее выросшими средними зарплатами назвали поваров и пекарей — их возможный доход стал выше на 23 процента и составил 49 тысяч рублей. Предлагаемая токарям зарплата с января по март увеличилась на 22 процента, до 87 тысяч рублей. Возможный доход курьеров вырос на 19 процентов, до 79 тысяч рублей.

Кроме того, с начала года выросло зарплатное предложение у машинистов (82 тысячи рублей, плюс 18,4 процента), бухгалтеров (50 тысяч рублей, плюс 17,5 процента), обслуживающих инженерные сети или административные здания техников (58 тысяч рублей, плюс 16,6 процента), монтажников (70 тысяч рублей, плюс 15,5 процента), менеджеров call-центров (38 тысяч рублей, плюс 16 процентов), уборщиков (43 тысячи рублей, плюс 15,5 процента), а также сварщиков (78 тысяч рублей, плюс 13,9 процента).

Менее всего за год выросли предлагаемые зарплаты у водителей — им готовы предложить 81 тысячу рублей в месяц (плюс 12,6 процента). Кроме того, стал больше потенциальный доход менеджеров по продажам и кассиров — он составил 42 и 40 тысяч рублей (плюс 13,3 и 13 процентов соответственно).

Согласно опросу рекрутинговой компании HeadHunter, большая часть россиян недовольна своей зарплатой — такое мнение выразил 71 процент участников исследования. Текущая зарплата устраивает лишь 26 процентов сотрудников, и за год таких людей стало на четыре процента меньше. Остальные опрошенные затруднились ответить. Больше всего недовольны своими доходами сотрудники медицинской и фармацевтической сфер, работники туристического сегмента и гостиничного бизнеса и юристы.