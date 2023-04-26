Большинство россиян выразили недовольство зарплатой

HeadHunter: более 70 процентов россиян оказались недовольны своей зарплатой

Большая часть опрошенных рекрутинговой компанией HeadHunter россиян оказалась недовольна своей зарплатой — такое мнение выразил 71 процент респондентов. Исследование есть в распоряжении РИА Новости.

В то же время устраивает текущая зарплата 26 процентов сотрудников. Однако по сравнению с прошлым годом таких людей стало на четыре процента меньше. Остальные опрошенные затруднились ответить.

Больше всего недовольны размером оклада сотрудники медицинской и фармацевтической сфер (84 процента респондентов). Также считают, что их зарплата недостаточно высокая, работники туристического сегмента и гостиничного бизнеса (80 процентов) и юристы (76 процентов).

Недовольные своим окладом работники считают, что их зарплата должна быть больше. Число таких респондентов выросло на шесть процентов в годовом выражении. Почти половина россиян, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна быть повышена в два и более раза. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50 процентов, а каждый четвертый — на 20-40 процентов.

Ранее российские власти пообещали рост зарплат почти пяти миллионов россиян в 2024 году. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».