Северокорейские дети подарили военным ракетные комплексы

ЦТАК: Детский союз КНДР подарил военным ракетные комплексы РСЗО

Детский союз Кореи по случаю 77-летия со дня своего основания подарил Корейской народной армии реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что средства на ракетные комплексы были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях. После церемонии передачи РСЗО с названием «Мальчик» (Сонён) отправились в действующие военные части.

Детский союз Кореи является аналогом пионерской организации. В нем состоит около трех миллионов детей в возрасте от семи до 14 лет.

1 января сообщалось, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 комплексов реактивных систем залпового огня калибром 600 миллиметров. Фактически, эти комплексы оказались крупнейшими в своем классе. Например, российские РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» обладают калибром 300 миллиметров, американская HIMARS — 227 миллиметров, а китайская WS-2D — 425 миллиметров.