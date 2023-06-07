Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 7 июня 2023Мир

Северокорейские дети подарили военным ракетные комплексы

ЦТАК: Детский союз КНДР подарил военным ракетные комплексы РСЗО

Фото: ЦТАК

Детский союз Кореи по случаю 77-летия со дня своего основания подарил Корейской народной армии реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что средства на ракетные комплексы были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях. После церемонии передачи РСЗО с названием «Мальчик» (Сонён) отправились в действующие военные части.

Детский союз Кореи является аналогом пионерской организации. В нем состоит около трех миллионов детей в возрасте от семи до 14 лет.

1 января сообщалось, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 комплексов реактивных систем залпового огня калибром 600 миллиметров. Фактически, эти комплексы оказались крупнейшими в своем классе. Например, российские РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» обладают калибром 300 миллиметров, американская HIMARS — 227 миллиметров, а китайская WS-2D — 425 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду
    На 3D-принтере напечатали повязки для лечения рака
    Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией
    Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за разрушения Каховской ГЭС
    Северокорейские дети подарили военным ракетные комплексы
    США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
    Минфин оценил дефицит федерального бюджета России
    Депутаты призвали возобновить проверки производителей пива
    Девушка придумала оригинальный способ отомстить соседям за кражу ее еды
    По факту исчезновения семьи генконсула Северной Кореи возбуждено уголовное дело
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.