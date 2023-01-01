Военные КНДР получили 30 сверхкрупных комплексов РСЗО, способных нести ядерные боеголовки

Военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 комплексов сверхкрупных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает новостное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония передачи была приурочена к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи. Отмечается, что данные РСЗО обладают калибром 600 миллиметров и способны запускать ракеты с тактическими ядерными боеголовками. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что дальнобойность этих РСЗО такова, что вся территория Южной Кореи находится в зоне поражения.

На опубликованных кадрах видно, что РСЗО установлены на гусеничных платформах. Каждая машина несет шесть ракет.

Фактически, эти комплексы оказались крупнейшими в своем классе. Например, российские РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» обладают калибром 300 миллиметров, американская HIMARS — 227 миллиметров, а китайская WS-2D — 425 миллиметров.

Ранее Ким пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Такое заявление прозвучало в ходе собрания правящей партии Кореи, спустя несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

23 декабря Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие. Как уточнили военные в КНДР, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы. По оценкам Минобороны Японии, дальность полета ракеты может достигать 15 тысяч километров.