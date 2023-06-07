56-летняя Сальма Хайек показала крупным планом лицо без макияжа и седину

56-летняя актриса Сальма Хайек показала крупным планом естественную внешность

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела крупным планом свое лицо без макияжа и фильтров. Кроме того, на снимке видно небольшое количество седых волос. «Я просыпаюсь и считаю, сколько седых волос и морщин испортили мое настроение этим утром», — подписала звезда пост, который набрал более 181 тысячи лайков.

Поклонники восхитились честностью кумира и принялись писать комплименты в комментариях. «Спасибо, что поделилась этим снимком. Это показывает всем, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют», «Шутишь? Ты идеальна», «Немногие артисты имеют смелость показать свое истинное лицо», «Естественная красота никогда не стареет», «Ты настоящая и такая красивая», — высказывались они.

В мае Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру. 56-летняя знаменитость поделилась видео, на котором танцует с друзьями в честь достижения 24 миллионов подписчиков в соцсети.

