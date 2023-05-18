Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру

Актриса Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оконфузилась на камеру. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

56-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она танцует с друзьями в честь получения 24 миллионов подписчиков в упомянутой соцсети. На размещенных кадрах телезвезда запечатлена в махровом халате белого цвета, который несколько раз за танец сполз, тем самым оголив ее грудь.

«24 миллиона подписчиков, 24 миллиона причин для улыбки! Спасибо всем, кто следит за моим безумным приключением», — подписала она публикацию.

В апреле Сальма Хайек показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На размещенных кадрах артистка предстала в бикини желтого цвета с косточками и завязками на груди и бедрах. «Настоящая природная красота», — восхитились пользователи сети.