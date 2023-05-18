Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 18 мая 2023Ценности

Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру

Актриса Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оконфузилась на камеру. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

56-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она танцует с друзьями в честь получения 24 миллионов подписчиков в упомянутой соцсети. На размещенных кадрах телезвезда запечатлена в махровом халате белого цвета, который несколько раз за танец сполз, тем самым оголив ее грудь.

«24 миллиона подписчиков, 24 миллиона причин для улыбки! Спасибо всем, кто следит за моим безумным приключением», — подписала она публикацию.

В апреле Сальма Хайек показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На размещенных кадрах артистка предстала в бикини желтого цвета с косточками и завязками на груди и бедрах. «Настоящая природная красота», — восхитились пользователи сети.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
Родственники жены Макрона попали под наблюдение полиции
Московский писатель поделился воспоминаниями о знаменитой столичной кофейне
Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру
Ранившего ножом инспектора ФСИН мужчину задержали
Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями
Илон Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем из «Людей Икс»
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности
В США высказались насчет поставок Украине истребителей F-16 другими странами
В Китае назвали главную жертву украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.