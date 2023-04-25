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11:15, 25 апреля 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

56-летняя актриса Сальма Хайек снялась в бикини на отдыхе

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

На размещенных кадрах 56-летняя артистка предстала в бикини желтого цвета с косточками и завязками на груди и бедрах. Она показала фигуру с разных ракурсов, в том числе позируя с заведенными за голову руками на фоне заката. «Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан», — указала знаменитость.

Фанаты сделали артистке комплименты в комментариях. «Настоящая природная красота», «Эта королева не стареет», «Она стареет наоборот», «Красивая, чудесная, богиня», «Видеть женщину, которая ест свиные шкварки, пьет вино и радуется жизни, выглядя так в 56 лет… Это дает мне повод для счастья!» — восхитились пользователи сети.

Ранее американская фотомодель и актриса Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» пришла на вечеринку H&M Mugler, посвященную презентации новой совместной коллекции данных брендов. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани.

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Алина Гостева
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