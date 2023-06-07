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18:15, 7 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Сапегу
Софья Сапега

Софья Сапега. Фото: @sapega_sofia_ / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что девушку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко. «По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании», — заявил он.

Сапега поблагодарила главу государства за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

«Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — сказала она.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.

22 мая Лукашенко помиловал Протасевича. Родные Сапеги отреагировали на эту новость, назвав бывшего парня россиянки «козлом» и «сволочью».

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    Алевтина Запольская
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