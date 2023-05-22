Лукашенко помиловал экс-главреда NEXTA Протасевича

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал экс-главреда NEXTA Романа Протасевича

Белорусский журналист и бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил о своем помиловании. Его слова передает агентство «БелТА». Он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соответствующие документы еще 16 мая.

Я, конечно, очень счастлив... Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Надеюсь, что дальше будет только лучше Роман Протасевич бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что ради освобождения журналисту пришлось «сдать всех, включая невесту». По ее словам, он продемонстрировал «истинную морду любого лидера любой цветной революции».

Бывшая невеста Протасевича россиянка София Сапега, задержанная вместе с ним, отбывает наказание в виде шести лет лишения свободы в белорусской колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. 24 мая в Пресненском суде Москвы пройдут слушания о ее экстрадиции в Россию.

Протасевичу — свободу, Лукашенко — образ гуманиста

Российский политолог Сергей Марков также убежден, что Протасевичу пришлось сотрудничать с белорусскими спецслужбами. «Знал он много, больше года все писал и рассказывал. Все эти тысячи взяты в разработку», — заявил он.

Помиловали за то, что он сдал всю агентуру Польши и США в Белоруссии и России, какую знал Сергей Марков политолог

Кандидат политических наук Станислав Бышок заявил «Ленте.ру», что за счет помилования оппозиционера президент Лукашенко создает образ человека, способного публично проявить гуманизм. Кроме того, Протасевич активно сотрудничал со следствием и хвалил власти. «После всего этого не было смысла держать его в тюрьме, он не только "исправился", но и положительно повлиял на имидж Лукашенко», — добавил он.

Бышок считает, что освобожденный журналист может сыграть роль раскаявшегося оппозиционера, которого будут периодически приглашать на телеэфиры, круглые столы и встречи с молодежью.

Протасевич понимает, что его помилование не окончательное, и он может в любой момент отправиться в тюрьму, мы говорим про недемократическую систему Станислав Бышок политолог

Суд по делу NEXTA

3 мая Романа Протасевича приговорили к 8 годам заключения. По версии обвинения, все фигуранты дела, связанного с деятельностью Telegram-канала NEXTA, стремились к захвату государственной власти и публиковали материалы, имеющие деструктивные цели. Гособвинение запросило десять лет лишения свободы для Протасевича, 20 лет колонии усиленного режима для основателя проекта Степана Путило и 19 лет заключения для бывшего редактора Яна Рудика. Следствие отмечает, что обвиняемые участвовали в организации протестов и обеспечивали рост протестных настроений в обществе Белоруссии.

Известно, что в настоящее время Путило находится в Польше, и Минск не может удовлетворить требования в экстрадиции оппозиционера. Рудик также покинул территорию Белоруссии.

Родные Сапеги назвали Протасевича козлом

Тетя Софии Сапеги, подруги журналиста, эмоционально отреагировала на освобождение Протасевича: «Наша девочка за все это тянет. А этот козел (Роман Протасевич — прим. «Ленты.ру») — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит».

Сапеге предъявили обвинения в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года, во время массовых беспорядков в Белоруссии. Ей вменили преступления по части 1 статьи 293 («Организация массовых беспорядков») и части 1 статьи 342 («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») Уголовного кодекса Белоруссии.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Оппозиционер с подругой совершали перелет по маршруту Афины — Вильнюс. Самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, получил сообщение о минировании, а Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29 для сопровождения воздушного судна в аэропорт Минска. Это стало поводом для введения обширных санкций против Белоруссии со стороны стран Запада, которые включали в том числе ограничение авиасообщения.