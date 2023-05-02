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12:29, 2 мая 2023Силовые структуры

Назначена дата слушаний о передаче России осужденной в Минске Сапеги

Суд в Москве назначил на 24 мая слушания по вопросу о передаче из Минска осужденной Сапеги

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Пресненский суд Москвы назначил на 24 мая рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

27 апреля сообщалось, что суд получил материалы по приговору Сапеги.

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

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Любовь Ширижик
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