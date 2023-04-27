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12:47, 27 апреля 2023Силовые структуры

Московский суд получил материалы о передаче из Минска россиянки Сапеги

В суд Москвы поступили материалы ФСИН РФ о передаче россиянки Сапеги, осужденной в Минске

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Пресненский суд Москвы получил материалы по приговору россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Минске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ о передаче осужденной Сапеги. Дата его рассмотрения пока не назначена.

24 апреля глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что материалы для выдачи осужденной в Белоруссии россиянки были переданы в московский суд.

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, бывшим главредом оппозиционного и признанного в Белоруссии террористической организацией Telegram-канала NEXTA. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

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Любовь Ширижик
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