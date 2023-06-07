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14:24, 7 июня 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ пытались переплыть на левый берег Днепра и сдались

RT: три бойца ВСУ пытались переплыть на левый берег Днепра и сдались российским военным

Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались переплыть на левый берег Днепра и сдались российским военным. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что это произошло ранним утром 28 мая между населенными пунктами Софиевка и Васильевка. Согласно информации источника RT в оперативных службах, украинские военные были вооружены автоматами Калашникова АК-74 с боекомплектом на 360 патронов.

Российские военные в последний момент увидели белую тряпку и не стали открывать огонь по бойцам ВСУ. Они задержали украинских военнослужащих, обыскали и допросили их, забрав оружие.

Ранее на марьинском направлении двое российских военных из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт ВСУ и взяли в плен четырех бойцов. Военнослужащий ВС РФ с позывным Лис рассказал, что с взятых позиций армия Украины вела постоянный огонь. В пресс-службе группировки «Юг» также уточнили, что сейчас готовятся документы, чтобы представить обоих российских бойцов к награде.

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    Кристина Есикова
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