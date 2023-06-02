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17:01, 2 июня 2023Бывший СССР

Двое российских военных захватили опорный пункт и взяли в плен бойцов ВСУ

RT: двое российских военных захватили опорный пункт и взяли в плен четырех бойцов ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На марьинском направлении двое российских военнослужащих из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен четырех украинских военных. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Лис, передает РИА Новости.

По его словам, военным удалось занять опорник ВСУ, откуда велся постоянный огонь по позициям российских сил. «Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они (украинские военнослужащие — прим. «Ленты.ру») сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — заявил боец.

Лис отметил, что в какой-то момент украинские артиллеристы атаковали опорный пункт, за который шел бой, из пяти минометов, поскольку находящиеся там их сослуживцы вызвали огонь на себя.

«В один момент один из них принял наше предложение сдаться. В итоге мы заняли позицию и взяли четырех бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш и украинские военные сдались», — заключил военный.

В пресс-службе группировки «Юг» также уточнили, что сейчас готовятся документы, чтобы представить обоих российских бойцов к награде.

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    Алевтина Запольская
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