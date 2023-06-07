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10:51, 7 июня 2023Культура

Шварценеггер назвал причину сокрытия внебрачного сына от бывшей жены

Daily Mail: актер Шварценеггер назвал причину сокрытия внебрачного сына от бывшей жены

Фото: Jack Dempsey / AP

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал причину, по которой скрывал от бывшей жены Марии Шрайвер внебрачного сына от домработницы. Его цитирует Daily Mail.

По словам актера, он испытывал сильные переживания, поэтому долго не решался рассказать жене правду. Шварценеггер вспомнил, что они с экс-супругой посещали семейного психолога, и на одной из таких консультаций артист во всем признался. «Сегодня Мария хочет кое-что уточнить. Она хочет знать, ты ли отец Джозефа», — сказал психолог.

«Я думал, что у меня остановилось сердце. И тогда я сказал правду: "Да, Мария. Джозеф — мой сын"», — поделился Шварценеггер, отметив, что Шрайвер была подавлена ​​этим.

Актер уточнил, что изначально и он, и мать ребенка считали отцом ее мужа, и она продолжала работать на семью Шварценеггеров. «Вначале я действительно не знал, но чем старше он становился, тем очевиднее мне это было», — заключил он.

Ранее Шварценеггер отреагировал на уход из киноиндустрии своего коллеги-актера Брюсса Уиллиса, у которого была диагностирована лобно-височная деменция.

Шварценеггер изменял жене с домработницей Милдред Баен, которая в 1997 году родила ему сына Джозефа. В начале 2011 года актер признался в измене, и Шрайвер подала на развод.

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    Варвара Кошечкина
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