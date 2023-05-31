Шварценеггер отреагировал на уход больного деменцией Уиллиса из киноиндустрии

Арнольд Шварценеггер высказался об уходе больного деменцией Брюса Уиллиса из киноиндустрии

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер отреагировал на уход из киноиндустрии своего коллеги-актера Брюсса Уиллиса, у которого была диагностирована лобно-височная деменция. Его цитирует портал Cinema Blend.

Шварценеггер отозвался об Уиллисе как о фантастическом человеке. «Он много лет был первоклассной звездой, его всегда будут помнить как великого актера и доброго человека. Я знаю, что он был вынужден уйти из индустрии по состоянию здоровья. Но вообще, вы знаете, мы никогда в принципе не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются», — сказал артист.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что решение было принято из-за диагностированной афазии.