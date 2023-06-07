Бывшему главному наркологу России продлили арест по делу о мошенничестве

В Москве суд продлил арест бывшему главному наркологу России Брюну по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу Минздрава России Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По решению суда мера пресечения будет действовать до 3 августа, пока ведется расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Следствие полагает, что фигуранты через подконтрольные фирмы похитили не менее 20 миллионов рублей столичного депздрава при поставках медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

Брюн и его коллега по МПНЦ Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. На данный момент они находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя.

13 января в рамках расследования дела арестовали директора Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова.