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19:38, 13 января 2023Силовые структуры

Суд арестовал директора Московского НПЦ наркологии по делу о мошенничестве

Директора Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова на два месяца отправили в СИЗО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве по делу о мошенничестве арестовали директора Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.

Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на время следствия и отправил его в СИЗО на два месяца. В избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста либо подписки о невыезде — отказано.

Отмечается, что задержание Копорова связано с делом бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, которому вменяют аферу при закупке медицинских изделий для МНПЦ.

Брюн и его коллега по МПНЦ Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сейчас они находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями и потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту.

30 ноября сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста Евгения Брюна до 3 февраля.

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Владимир Седов
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