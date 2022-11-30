Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом

Суд продлил до 3 февраля срок домашнего ареста экс-главного нарколога России Брюна

Тверской суд Москвы продлил до 3 февраля срок домашнего ареста бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда было вынесено по ходатайству следователя. Аналогичное решение принято и по второму фигуранту дела ходит — коллеге Брюна по Московскому НПЦ наркологии Владимиру Якушеву. Следствие считает, что они через подконтрольные фирмы похитили не менее 20 миллионов рублей столичного депздрава при поставках медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

20 августа суд избрал Брюну и Якушеву меру пресечения. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями и потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту.

Якушев признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), Брюн причастность к преступлению отрицает.

Они были задержаны 19 августа.