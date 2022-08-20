Подозреваемый по делу Брюна признал вину в мошенничестве

Коллега нарколога Брюна Владимир Якушев признал вину по делу о мошенничестве

Один из подозреваемых по делу бывшего главного нарколога России Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину, передает ТАСС.

Сообщается, что коллега Брюна признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием. Из-за этого следователь в суде отозвал просьбу арестовать Якушева и попросил назначить ему домашний арест до 3 октября. Суд удовлетворил это ходатайство.

Якушев не возражал против домашнего ареста, отмечает агентство.

Ранее Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Якушев проходит по делу в числе четырех человек, помимо самого Брюна. Он — коллега бывшего главного нарколога по Московскому научно-практическому центру наркологии.

По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.

Брюн был задержан 18 августа.