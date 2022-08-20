Подозреваемый по делу Брюна признал вину в мошенничестве
Один из подозреваемых по делу бывшего главного нарколога России Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину, передает ТАСС.
Сообщается, что коллега Брюна признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием. Из-за этого следователь в суде отозвал просьбу арестовать Якушева и попросил назначить ему домашний арест до 3 октября. Суд удовлетворил это ходатайство.
Якушев не возражал против домашнего ареста, отмечает агентство.
Ранее Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Якушев проходит по делу в числе четырех человек, помимо самого Брюна. Он — коллега бывшего главного нарколога по Московскому научно-практическому центру наркологии.
По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.
Брюн был задержан 18 августа.