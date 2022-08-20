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Бывшего главного нарколога России Брюна отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога России Брюна

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Об этом в субботу, 20 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с ним по делу проходят еще четыре человека, в том числе коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.

Ранее задержание Брюна прокомментировали в Минздраве. В ведомстве рассказали, что фигурант уже не является главным внештатным психиатром-наркологом России, так как так эта должность была упразднена. Также в пресс-службе добавили, что будут оказывать поддержку следствию.

Евгений Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России с 2009 года. Он доктор медицинских наук, входит в состав Общественной палаты России.

Брюн известен тем, что предлагал проводить массовое тестирование на наркотики всех россиян, в том числе детей.

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Елизавета Новикова
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