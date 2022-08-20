Бывшему главному наркологу России предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Бывшему главному наркологу Минздрава России Брюну предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему главному наркологу Минздрава России Евгению Брюну предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве. Об этом в субботу, 20 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.

Следствие просит поместить его под домашний арест до 3 октября. Скоро Брюна привезут в суд для избрания меры пресечения.

Вместе с ним по делу проходят еще четыре человека, в том числе коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.

Ранее задержание Брюна прокомментировали в Минздраве. В ведомстве рассказали, что фигурант уже не является главным внештатным психиатром-наркологом России, так как так эта должность была упразднена. Также в пресс-службе добавили, что будут оказывать поддержку следствию.

Евгений Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России с 2009 года. Он доктор медицинских наук, входит в состав Общественной палаты России.

Брюн известен тем, что предлагал проводить массовое тестирование на наркотики всех россиян, в том числе детей.