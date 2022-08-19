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В Минздраве прокомментировали задержание нарколога Брюна

Минздрав заявил, что задержанный Брюн не является главным внештатным наркологом ведомства

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Евгений Брюн, которого задержали по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России, так как эта должность была упразднена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что ведомство будет оказывать все необходимое содействие следствию.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании Евгения Брюна по подозрению в мошенничестве и растрате. Кроме него на допросе присутствуют еще четыре человека, в числе которых коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

Следствие считает, что они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов, с помощью которых определяется наркологическая зависимость.

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Никита Абрамов
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