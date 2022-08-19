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В Москве задержан главный нарколог России Евгений Брюн

В Москве правоохранители задержали главного нарколога России Евгения Брюна

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали главного нарколога России Евгения Брюна по подозрению в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На допросе находятся еще четыре человека, в числе которых коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.

Задержание Брюна по делу о мошенничества также подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, по итогам допроса будет решаться вопрос о мере пресечения.

Евгений Брюн занимает должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России с 2009 года и президента Московского научно-практического центра наркологии с 2017 года. Он доктор медицинских наук. Также входит в состав Общественной палаты России.

Брюн известен тем, что предлагал проводить массовое тестирование на наркотики всех россиян, в том числе детей.

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Любовь Ширижик
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