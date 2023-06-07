69-я параллель
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15:46, 7 июня 202369-я параллель

Медведицу с тремя медвежатами заметили и сняли на видео в российском нацпарке

На устье реки Буотамы в Якутии заметили и сняли на видео медведицу с тремя медвежатами

В Якутии на устье реки Буотамы в нацпарке «Ленские столбы» заметили и сняли на видео медведицу с тремя медвежатами. Его публикует Telegram-канал национального парка.

На кадрах видно, как мама-медведица бежит по траве, а за ней следуют три ее детеныша. Такое явление в дикой природе — редкость. Как правило, в помете этих животных один или два детеныша.

Хищников на видео снял научный сотрудник «Ленских столбов» Руслан Кириллин, когда проводил инвентаризацию орнитофауны на устье Буотамы.

Ранее в Мурманской области встретили бурого медведя, который прогуливался вдоль трассы. Жители сняли его на видео в районе Серебрянского шоссе.

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    Анастасия Шейкина
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