«Путешественник во времени» предрек посадку корабля Маска на планету пришельцев

«Путешественник во времени» предрек создание пригодной для жизни планеты в 2023 году

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени, сделал новые предсказания, включая создание инопланетянами планеты, пригодной для жизни людей. На его пророчества обратило внимание издание Daily Mirror.

Эно Аларик, известный в социальной сети TikTok под ником @theradianttimetraveller и утверждающий, что он прибыл в современность из 2671 года, предрек ряд событий, которые ждут человечество уже в конце 2023 года. Аларик заявил, что уже в ноябре люди получат возможность выбирать гены для будущих детей. Это позволит родителям избежать генетических заболеваний и даже модифицировать внешность ребенка. 29 ноября якобы появится первый детеныш шимпанзе и человека. У существа будет шерсть шимпанзе, но он сможет двигаться и общаться как обычный человек.

А уже 9 декабря, согласно предсказанию путешественника, между Марсом и Землей обнаружат новую планету. Ее якобы поместят туда пришельцы в попытке спасти обитателей Земли. Планету назовут Веста и уже 25 декабря там совершит посадку корабль компании Илона Маска SpaceX с экипажем из 12 человек, утверждает Аларик. Он также заявил, что на Весте будет похожая на земную атмосфера, вода и леса, и она станет новым домом для человечества.

Предыдущие предсказания Аларика включали встречу с инопланетянами, открытие параллельных измерений и планет-близнецов Земли. Он также регулярно называл даты глобальных катастроф и даже уничтожения Земли, начиная с 2021 года. Несмотря на то, что пока ни одно из предсказаний «путешественника во времени» не сбылось, на его TikTok-аккаунт по-прежнему подписаны около полумиллиона пользователей.

В последнем случае пользователи также отнеслись к заявлениям «гостя из будущего» со скепсисом. «Вместо того чтобы выдавать новые предсказания, лучше напомни, какие из прошлых сбылись. Мы подождем...» — гласит один из комментариев.

Ранее другой «путешественник во времени» из 2053 года, скрывающийся под ником @TimeTravelGuy0, предсказал дату отречения от престола короля Карла III. Кроме того, в 2032 году, по его словам, будет открыт некий новый химический элемент, который позволит человечеству путешествовать во времени, а в 2035-м Китай нападет на Японию.

