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02:05, 7 июня 2023Из жизни

«Путешественник во времени» предрек посадку корабля Маска на планету пришельцев

«Путешественник во времени» предрек создание пригодной для жизни планеты в 2023 году

Фото: Omurden Cengiz / Unsplash

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени, сделал новые предсказания, включая создание инопланетянами планеты, пригодной для жизни людей. На его пророчества обратило внимание издание Daily Mirror.

Эно Аларик, известный в социальной сети TikTok под ником @theradianttimetraveller и утверждающий, что он прибыл в современность из 2671 года, предрек ряд событий, которые ждут человечество уже в конце 2023 года. Аларик заявил, что уже в ноябре люди получат возможность выбирать гены для будущих детей. Это позволит родителям избежать генетических заболеваний и даже модифицировать внешность ребенка. 29 ноября якобы появится первый детеныш шимпанзе и человека. У существа будет шерсть шимпанзе, но он сможет двигаться и общаться как обычный человек.

А уже 9 декабря, согласно предсказанию путешественника, между Марсом и Землей обнаружат новую планету. Ее якобы поместят туда пришельцы в попытке спасти обитателей Земли. Планету назовут Веста и уже 25 декабря там совершит посадку корабль компании Илона Маска SpaceX с экипажем из 12 человек, утверждает Аларик. Он также заявил, что на Весте будет похожая на земную атмосфера, вода и леса, и она станет новым домом для человечества.

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Предыдущие предсказания Аларика включали встречу с инопланетянами, открытие параллельных измерений и планет-близнецов Земли. Он также регулярно называл даты глобальных катастроф и даже уничтожения Земли, начиная с 2021 года. Несмотря на то, что пока ни одно из предсказаний «путешественника во времени» не сбылось, на его TikTok-аккаунт по-прежнему подписаны около полумиллиона пользователей.

В последнем случае пользователи также отнеслись к заявлениям «гостя из будущего» со скепсисом. «Вместо того чтобы выдавать новые предсказания, лучше напомни, какие из прошлых сбылись. Мы подождем...» — гласит один из комментариев.

Ранее другой «путешественник во времени» из 2053 года, скрывающийся под ником @TimeTravelGuy0, предсказал дату отречения от престола короля Карла III. Кроме того, в 2032 году, по его словам, будет открыт некий новый химический элемент, который позволит человечеству путешествовать во времени, а в 2035-м Китай нападет на Японию.

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    Антонина Черташ
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