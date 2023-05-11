«Путешественник во времени» назвал год отречения Карла III от престола

Daily Star: путешественник во времени из 2053 года предсказал отречение Карла III в 2023-м

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал год отречения от престола Карла III, а также предсказал нападение Китая на Японию. На его видео в TikTok обратило внимание Daily Star.

Скрывающийся под ником @TimeTravelGuy0 мужчина утверждает, что прибыл из 2053 года. В ролике, опубликованном в день коронации Карла III, 6 мая, он заявил, что британский монарх не будет править и года. «2023-й: Король Чарли отрекается после скандала», — гласит предсказание «путешественника». В ролике он также утверждает, что в 2032 году будет открыт некий новый химический элемент, который позволит человечеству путешествовать во времени, а в 2035-м Китай нападет на Японию. При этом он уточнил, что тогда же Северная Корея «потерпит крах».

Пользователи сети со скепсисом восприняли эти заявления, назвав их безумными.

Daily Star отмечает, что @TimeTravelGuy0 не единственный, кто предрекал уход Карла III с престола вскоре после коронации. В частности, исследователь творчества Мишеля Нострадамуса Марио Реддинг утверждал, что в одном из катенов из астрологического альманаха французского ученого 1555 года якобы говорится, будто Карл III «отречется от престола в пользу таинственного монарха».

Скончавшийся в 2017 году Реддинг считал, что Нострадамус предсказал передачу власти от нынешнего монарха напрямую принцу Гарри, так как в стихотворении якобы говорится: «Трон займет человек, не ожидавший стать королем». Книга с этой интерпретацией стихов Нострадамуса вышла в 2006 году.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный путешественник во времени, утверждающий, что прибыл из 2671 года, предсказал скорую гибель «сотен тысяч» американцев. Это якобы произойдет из-за извержения вулкана.

