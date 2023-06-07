Преступник сбежал от конвоиров через туалет движущегося поезда

В Индии арестованный за кражу мужчина сбежал от полиции через окно в туалете поезда

Арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда. Об этом сообщает Hindustan Times.

Полиция штата Махараштра задержала Санджая Тапанкумара Яна и Саурабха Маити по подозрению в краже золота в Западной Бенгалии и инициировала их транспортировку в город Пуна, где оба работали ювелирами. Выяснилось, что работодатель передал Яне и Маити 381 грамм золота для изготовления украшений, однако мужчины просто уехали из города, забрав с собой драгоценный метал. 6 мая хозяин ювелирной мастерской обратился в полицию.

Правоохранители смогли отследить и арестовать преступников в Западной Бенгалии. Получив разрешение местного суда, офицеры сели с подозреваемыми в поезд, чтобы конвоировать их обратно в Пуну. Недалеко от города Нагпур Яна попросил отвести его в туалет. Там подозреваемый заперся, а вскоре перестал отвечать на вопросы конвоиров. Полицейские взломали дверь туалета. Оказалось, что мужчина смог выбраться из туалета через окно и на ходу спрыгнуть с поезда.

Второго подозреваемого удалось доставить в Пуну без приключений. Полиция организовала масштабную поисковую операцию в окрестностях Нагпура, чтобы поймать Яну.

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