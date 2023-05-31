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22:05, 31 мая 2023Из жизни

Двое заключенных сбежали из тюрьмы в мусорном контейнере

NBC News: двое заключенных в США спрятались в мусорный контейнер и сбежали из тюрьмы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dirceu Portugal / Globallookpress.com

В США двое заключенных сбежали из тюрьмы в штате Огайо, спрятавшись от надзирателей в мусорном контейнере. Об этом сообщает NBC News.

Отсутствие 50-летнего Брэдли Гиллеспи и 47-летнего Джеймса Ли заметили сотрудники исправительного заведения в городе Лиме во время переклички в 11:00. Позже выяснилось, что в последний раз мужчины попали на запись камер видеонаблюдения около девяти часов утра накануне.

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На следующий день сотрудники полиции обнаружили Ли в угнанном автомобиле и погнались за ним. Считается, что Гиллеспи тоже находился в машине. В итоге автомобиль совершивших побег преступников разбился, после чего они бросились бежать. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать Ли, однако Гиллеспи скрылся. Его разыскивают в городе Хендерсон с населением 27 тысяч человек, расположенном на границе со штатом Индиана.

В 2016 году Гиллеспи был приговорен к двум последовательным пожизненным срокам. В связи с побегом заключенных четырех сотрудников тюрьмы отстранили от службы.

Ранее сообщалось, что двое заключенных в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США, прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную, где попались полицейским. После произошедшего инженеры пересмотрят вопросы безопасности тюрьмы и укрепят здание.

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    Алиса Дмитриева
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