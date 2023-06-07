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20:17, 7 июня 2023Мир

В ООН прокомментировали информацию о подрыве аммиакопровода

В ООН выразили обеспокоенность из-за подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Кадр: United Nations / YouTube

ООН не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода ТольяттиОдесса, однако эта информация вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

«Мы видели сообщения, встречные претензии относительно того, что случилось с трубопроводом. (...) Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности», — заявил он.

5 июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. Подрыв произошел около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области.

В результате произошедшего российские военные не пострадали, однако есть раненые среди мирного населения, которым уже оказана помощь. В ведомстве назвали это террористическим актом, в результате которого аммиакопровод был разгерметизирован и происходит «стравливание остатков аммиака с украинской территории».

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    Виктория Кондратьева
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