В ООН прокомментировали информацию о подрыве аммиакопровода
ООН не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса, однако эта информация вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.
«Мы видели сообщения, встречные претензии относительно того, что случилось с трубопроводом. (...) Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности», — заявил он.
5 июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. Подрыв произошел около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области.
В результате произошедшего российские военные не пострадали, однако есть раненые среди мирного населения, которым уже оказана помощь. В ведомстве назвали это террористическим актом, в результате которого аммиакопровод был разгерметизирован и происходит «стравливание остатков аммиака с украинской территории».